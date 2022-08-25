Ижевск, , 20:43 — REGNUM За неделю с 16 по 22 августа в Удмуртии наблюдается рост цен на некоторые нефтепродукты. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата.

Бензин

Так, дизельное топливо подорожало на 17 копеек, достигнув цены в 53,7 рубля за литр. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 9 копеек, их стоимость составляет 46,98 и 50,87 рублей за литр соответственно.

Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась и составляет на данный момент 58,7 рублей за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на бензин в России в июле в среднем не изменились по сравнению с июнем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 3,8% с 4,6% в предыдущем месяце. При этом цены на бензин у производителей в июле выросли на 4,7%, а их рост в годовом выражении ускорился до 61,5% с 39,1% месяцем ранее.

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