Москва, 25 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Высшее военное командование США и других западных стран понимают, что победить Россию в войне невозможно. Об этом 25 августа заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

geralt Ядерный взрыв

При этом разведчик выразил уверенность, что ни США, ни блок НАТО не пойдут на прямое военное противостояние с Москвой, даже если Россия, в рамках спецоперации, применит тактическое ядерное оружие.

«Давайте будем серьезно смотреть на вещи. Россия не может быть повержена. Россия — ядерная держава. Для военных очевидно, что победить Россию и в данной войне, и в принципе нельзя без уничтожения всего остального мира. Даже если мы применим тактическое ядерное оружие на этом театре (в рамках спецоперации — прим. ИА REGNUM) или чуть дальше ядерного ответа не будет», — сказал Безруков.