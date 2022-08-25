Рим, 25 августа, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони 25 августа вновь отказался от участия в предвыборных телевизионных дебатах.

alessio85 Сильвио Берлускони

Конструктива в этом формате мало, подобные споры, как правило, переходят в «потасовки», отметил Берлускони.

Куда больше пользы принесет представление лидером каждой из политических сил свой собственной программы, полагает политик.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.