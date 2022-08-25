Йошкар-Ола, , 20:37 — REGNUM В Марий Эл планируют создать федеральную государственную сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха. Это будет применяться для наблюдения за воздухом в микрорайоне Йошкар-Олы «Интеграл», сообщает пресс-служба правительства республики.

Йошкар-Ола Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

С 6 июля по 22 августа управление Роспотребнадзора по республике отобрало 2,3 тыс. проб атмосферного воздуха, отклонений от гигиенических нормативов не зафиксировано.

По словам главы минприроды республики Алексея Киселева, установлены предприятия, которые используют в производстве углетомительные печи. В июле–августе было внесено 29 предостережений, в том числе в адрес 20 вновь выявленных хозяйствующих субъектов и девяти, стоящих на учете в Едином государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

На территории промзоны в районе «Интеграла» продолжается актуализация реестра предприятий. Всего деятельностью, которая предполагает наличие санитарно-защитных зон, занимаются более 60 предприятий, а сведения имеются только о 29 компаниях.

Главе минприроды республики поручено проработать вопрос по созданию федеральной государственной сети по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха с постами наблюдений, оснащенных современным оборудованием на базе территориальных органов Росгидромета.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня текущего года жители Йошкар-Олы в социальных сетях стали активно жаловаться на появление неприятного запаха в микрорайоне «Интеграл». В конце июня было проведено исследование территории с квадрокоптера. Были установлены два предприятия, которые сжигают отходы.

Позднее рабочая группа, созданная по поручению врио главы Марий Эл Юрия Зайцева, обнаружила возгорание на территории одного из предприятий, расположенных на улице Крылова. Здесь была печь, которая работала незаконно по выходным и в вечернее время. После рейда углетомительные печи из микрорайона были вывезены.