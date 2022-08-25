София, 25 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Правительство Болгарии направило в основные районы болгарско-турецкой границы элитные подразделения министерства внутренних дел. Об этом 25 августа сообщает БТВ.

charlygutmann Беженцы

Представители соответствующих структур приступят к регулярному патрулированию всего периметра разделительной линии между Болгарией и Турцией.

Глава болгарского МВД Иван Демерджиев заявил по этому поводу: «Это необходимо для предотвращения проникновения в Евросоюз нелегальных беженцев». Сколько именно полицейских будут нести службу в приграничных регионах, не известно.

Напомним, ранее минобороны Болгарии командировало на болгарско-турецкую границу более 500 военнослужащих.