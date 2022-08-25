Рим, 25 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Социальные гарантии для самозанятых в Италии должны быть аналогичными тем, которые есть у наемных работников, заявила 25 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Если человек работает и платит налоги, он должен иметь возможность рассчитывать на помощь государства в кризисный момент безотносительно юридической формы своей деятельности, отметила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.