Вильнюс, 25 августа, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Процедура досмотра грузов будет в Литве теперь более строгой, сообщили 25 августа в пресс-службе Таможенного департамента республики.

Антонио Манчини. Таможня (фрагмент). 1877

Таким образом Вильнюс старается не допустить обхода антироссийских и антибелорусских санкций, введённых Брюсселем в ответ на начало Россией спецоперации на территории б. УССР.

Комментируя это решение, глава литовской таможни Дарюс Жвиронас сказал, что «попыток обойти санкции не становится меньше», вот и «приходится принимать меры».

Он предупредил, что теперь особенно пристально будут досматривать грузы тех, кто раньше был замечен в попытках обойти санкции.