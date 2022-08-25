Челябинск, , 20:29 — REGNUM В Челябинской области расширены возможности использования регионального материнского капитала. Такое решение 25 августа приняли депутаты областного Заксобрания.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме прочего, потратить часть его можно на возмещение части расходов по оплате путёвок для отдыха и оздоровления детей. Оплатить из средств маткапитала можно будет до десяти процентов путёвки, приобретённой родителями самостоятельно.

Также с 1 января размер капитала вырастет на 14% и составит 123 302 рубля.