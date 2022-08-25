Челябинск, 25 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В Челябинской области расширены возможности использования регионального материнского капитала. Такое решение 25 августа приняли депутаты областного Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кроме прочего, потратить часть его можно на возмещение части расходов по оплате путёвок для отдыха и оздоровления детей. Оплатить из средств маткапитала можно будет до десяти процентов путёвки, приобретённой родителями самостоятельно.

Также с 1 января размер капитала вырастет на 14% и составит 123 302 рубля.