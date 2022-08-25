Рим, 25 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Правые партии Италии в случае победы на выборах ответственно подойдут к подготовке бюджета страны на 2023 год, заявила 25 августа лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Все требования властей ЕС к национальным бюджетам будут выполнены, отметила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.