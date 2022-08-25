Москва, 25 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Синод Русской православной церкви принял решение перенести проведение Архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки. Об этом сказано в документах синода, опубликованных на сайте РПЦ сегодня, 25 августа.

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В документах синода сказано, что непростая международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора. В связи с этим принято решение перенести проведение Архиерейского собора на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания священного синода в декабре сего года.

Стоит отметить, что в апреле синод РПЦ уже переносил Архиерейский собор на осенний или зимний период 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. При этом согласно уставу РПЦ, Архиерейский собор созывается патриархом Московским и всея Руси (или местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии Поместного собора. Также Архиерейский собор может быть созван в исключительных случаях.