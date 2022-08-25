Москва, 25 августа, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Экс-глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон на уходящей неделе объявил о запуске альтернативного новостного агрегатора The True Story. По словам создателя, задачей сервиса является показать «главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии».

ИА REGNUM Интернет

Агрегатор показывает пользователю «Сюжет» — набор сообщений из разных источников, которые посвящены одному событию. Самые важные новости окажутся на главной. При этом важность будет оцениваться количество выходов в различных СМИ.

Как рассказывал Гершензон в интервью «Роскомсвободе», новый агрегатор будет иметь русскоязычную и англоязычную версию. В последней будет 150 источников из 15 стран мира. В русскоязычной же на старте не будут агрегироваться иностранные русскоязычные источники, но будут «Би-би-си» и «Радио Свобода»* (*признано в России СМИ-иноагентом).

В подборке есть несколько официальных изданий: «Интерфакс», РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», RTVI.

«Кажется пока, что их достаточно для представления официальной мейнстримной повестки и в целом новостная картина получается взвешенной», — комментирует Лев Гершензон.

Ожидаемо, переходя по ссылке в топе стоят преимущественно источники, показывающие прозападное видение событий, большинство из которых заблокированы в России за распространение фейковой информации и информационной паники такие как: Republic, The New Times, BBC News Русская служба, Радио Свобода, Медиазона и другие.

«То, что в интервью Льва Гершензона, позиционируется, как удобный ресурс, где пользователи могут посмотреть на ситуацию абсолютно со всех точек зрения, похоже является очередной попыткой дискредитировать Россию и поспособствовать еще большему распространению фейков. Выбор СМИ говорит сам за себя, а наличие там нескольких «официальных» изданий, которых, по мнению Гершензона, и так достаточно, ставит под вопрос само позиционирование The True Story», — считает руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич .

» Ожидаемо, при открытии ленты The True Story, в топы выводится один негатив. При этом вызывает вопросы и логика выдачи, ведь новости с самым большим количеством упоминаний в СМИ, должны быть первыми, на деле же это не так. Если Лев Гершензон хотел бы действительно создать площадку с множеством альтернативных мнений, то почему в список СМИ попали только избранные издания. Почему не попал тот же РИА или ТАСС? Видимо, точка зрения, выражаемая этими изданиями, недостойна быть услышанной», — подчеркнул эксперт.