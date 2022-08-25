Москва, , 20:15 — REGNUM США ставят перед собой задачу сделать так, чтобы спецоперация России на территории б. УССР длилась как можно дольше. Об этом 25 августа заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вести войны чужими руками — это излюбленная тактика США. При этом сами они никогда не вступали в полномасштабные сражения на поле боя, ввязываясь либо в крупные конфликты на завершающей стадии, либо в прямое противостояния с куда более слабыми соперниками.

«Они способны вести войну чужими руками. Где армия США ввязывалась сама? Их задача нас сейчас измотать», — сказал Безруков.

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