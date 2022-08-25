Рим, 25 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Рост стоимости энергии на 80% и инфляция на уровне 8% угрожает существованию 120 тысяч предприятий Италии, с такой оценкой выступили 25 августа в бизнес-ассоциации Confcommercio.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Своих рабочих мест могут лишиться 370 тысяч человек, подсчитали эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.