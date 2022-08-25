Салехард, 25 августа, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил свою четвёртую поездку «Честный маршрут» по региону встречей с жителями города Ноябрьска. Об этом глава ЯНАО написал в своём телеграм-канале.

Пресс-служба главы ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Честном маршруте»

«Проехал почти 1500 километров. Посетил 12 населённых пунктов, включая города, посёлки и отдалённые микрорайоны. Провёл шесть больших встреч с жителями и четыре встречи «на ногах». Получил почти 1400 предложений. По самым актуальным проехал вместе с жителями», — отметил Дмитрий Артюхов.

По словам главы ЯНАО, он везде увидел позитивные изменения.

«Уходят на второй план самые болезненные прежде для ямальцев вопросы — жильё и дороги. Заметно лучше стала наша региональная трасса Сургут-Салехард, хотя работы ещё много. Строятся комплексные микрорайоны, появляются современные спортивные объекты и интересные арт-пространства. Радует, что многие из них создаются по инициативе самих ямальцев. Значит, люди хотят оставаться жить на Севере. Будем создавать для этого все необходимые условия», — подытожил четвёртый «Честный маршрут» Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Честный маршрут» принёс Дмитрию Артюхову репутацию самого открытого для общения с населением губернатора России. Мероприятие высоко оценили политологи и управленцы, отметив лидерство главы ЯНАО среди российских губернаторов по показателю доверия населения.