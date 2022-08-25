Приштина, Сербия, 25 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Для Косово и Сербии нет другого решения, кроме подписания окончательного соглашения о «нормализации отношений». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 25 августа.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

«У нас должно быть соглашение на руках. Созрели условия, чтобы это получилось в течение мандата нашего правительства. Я вижу шанс. Эта осень будет решающей — мы поймем, надо ли нам быть оптимистами», — заявил Курти в интервью агентству Bloomberg.

По мнению Крути, шанс на достижение договоренностей с Белградом существует пока во главе администрации США находится Джо Байден, во главе Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а во главе Сербии Александр Вучич.

Лидер албанских сепаратистов также заявил, что больше всего он опасается того, что Вучич «недостаточно дистанцировался» от своего прошлого, когда он был министром информации в правительстве Слободана Милошевича в 1990-е годы.

Курти заявил, что он больше не будет откладывать срок внедрения новых правил пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. По его мнению, «первое сентября в Косово будет спокойным, обычным днем».

«Если будет применено насилие, полиция и контингент миротворцев НАТО с этим справится», — сказал Курти.

Напомним, что 1 сентября Приштина намерена ввести новые правила пересечения административной линии с центральной Сербией, которые фактически означают, что сербские документы и автомобильные номера уже не будут действовать на территории сепаратистского Косово. Албанские сепаратисты уже попытались ввести эти правила 1 августа, но это вызвало острую реакцию сербов, проживающих на севере Косово и Метохии.