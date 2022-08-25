Среднеуральск, Свердловская область, , 20:13 — REGNUM В Свердловской области после гибели двоих рабочих на очистных сооружения возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 августа в Среднеуральске. Во время работы погибли слесарь и оператор. Ещё одна оператор находится в больнице в коме.

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