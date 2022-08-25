Среднеуральск, Свердловская область, 25 августа 2022, 20:13 — REGNUM В Свердловской области после гибели двоих рабочих на очистных сооружения возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.
Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся следственные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 августа в Среднеуральске. Во время работы погибли слесарь и оператор. Ещё одна оператор находится в больнице в коме.
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