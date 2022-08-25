Киев, 25 августа, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо 25 августа посетил с официальным визитом Киев.

Pietro Piupparco Луиджи Ди Майо

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В ходе своей встречи с Владимиром Зеленским Ди Майо отметил, что Италия продолжит поддерживать Киев, который «защищает свободу и демократию», причем «для всей Европы».

Вместе с тем Ди Майо отметил, что Рим будет поддерживать попытки найти «дипломатический путь для восстановления мира и защиты демократии».

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем властинеоднократнопытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.