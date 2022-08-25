Бухарест, 25 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило, что повысит с 1 сентября зарплату работникам бюджетной сферы, передает 25 августа бухарестский канал Digi24.

Василий Перов. Учитель рисования. 1867

Отмечается, что средства будут распределяться среди медиков, педагогов и чиновников местных администраций. Комментируя это решение, премьер-министр республики Николае Чукэ сказал:

«Наша задача — поднять престиж деятельности бюджетников и привлечь в эту сферу новых специалистов».

Предполагается, что в ближайшее время на реализацию новой программы из государственного бюджета будет выделено более $900 млн.