Москва, , 20:11 — REGNUM У Пентагона больше средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором СНВ-3, сообщил 25 августа журналистам заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

Андрей Белоусов «Это превышение позволяет американской стороне в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тысячи боезарядов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СБ ООН американский постпред Линда Томас-Гринфилд выразила от имени Штатов желание работать над новой редакцией СНВ-3.

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