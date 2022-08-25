Москва, 25 августа 2022, 20:11 — REGNUM У Пентагона больше средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором СНВ-3, сообщил 25 августа журналистам заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СБ ООН американский постпред Линда Томас-Гринфилд выразила от имени Штатов желание работать над новой редакцией СНВ-3.
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