Воротынский район, Нижегородская область, , 20:03 — REGNUM Общая площадь очагов тления внутри лесного пожара в Юринском районе Марий Эл на данным момент составляет 17 гектаров. Об этом сообщил на оперативном совещании, которое провел вице-премьер России Дмитрий Григоренко, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Заседание оперативного штаба в поселке Кузьмияр пресс-служба правительства Марий Эл

Он отметил, что площадь, пройденная огнем, по-прежнему составляет 700 гектаров.

«Пожар локализован и находится внутри опорных и минерализованных полос. По всему периметру произведен отжиг. Новых очагов возгорания нет», — заверил Зайцев.

Вокруг села Васильевское, которое находится поблизости к очагам возгорания, проведено обустройство противопожарных разрывов. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет.

Врио главы республики подчеркнул, что тушение пожара происходило в полном взаимодействии с властями Нижегородской области, и в части оперативного управления мероприятиями по борьбе с пожаром, и в плане непосредственно практической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Марий Эл лесной пожар из Воротынского района Нижегородской области перешел 15 августа. Однако уже с 18 августа, отмечал ранее глава минприроды республики Алексей Киселев, площадь пожара не увеличивалась.

Накануне, в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожаром Зайцев говорил, что площадь активного горения в марийских лесах составляет 27 гектаров. Таким образом, за сутки площадь очагов возгорания сократилась на 10 гектаров.

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