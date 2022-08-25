Алжир, 25 августа, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Алжир с официальным визитом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает алжирское информационное агентство APS.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Сообщается, что французский борт №1 приземлился в аэропорту Алжира, где Макрона встречал лично президент этой африканской страны Абдельмаджид Теббун.

Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Стоит отметить, что до этого президент Франции посещал Алжир с официальным визитом в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным французских СМИ, основная неофициальная цель визита Макрона в Алжир — это достигнуть договорённости по газу. Страны ЕС активно ищут другие источники поставок газа, так как нацелены на отказ от голубого топлива из России.