Среднеуральск, Свердловская область, 25 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области на очистных сооружениях погибли два человека. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Трагедия произошла 25 августа на территории водопроводного канализационного хозяйства в ходе опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. По предварительным данным, люди отравились парами скопившейся газовой смеси. Погибли житель Верхней Пышмы жительница Среднеуральска. Их коллега находится в реанимации, у неё кома.

«По одной из отрабатываемых версий, трагедия могла произойти по причине нарушения правил техники безопасности», — сказал полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа в Челябинской области подобным образом погибли пять человек. Из них трое в Челябинске.