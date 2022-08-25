Москва, 25 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Число жителей Латвии, которые хотят переехать в Россию, растет быстрыми темпами. Об этом 25 августа заявил посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Pixabay.com Латвия

По его словам, жителям Латвии, которые хотят переехать в Россию, необходимо оказать всестороннее содействие.

«Что обязательно нужно сделать — это помочь всем тем людям, которые живут в Латвии и хотят переехать в нашу страну. Таких людей много, и с весны их количество растет взрывными темпами», — сказал Ванин.