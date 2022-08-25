Углич, Ярославская область, 25 августа, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области загорелся склад на ООО «Угличский завод полимеров». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

ГУ МЧС России по Ярославской области Пожар на заводе

Сообщение о пожаре в Угличе на Камышевском шоссе, 4 пришло в 18:30.

«Горит склад готовой продукции заводаполимерной продукции, выехали по 2 номеру. Площадь 36*60, горит по всей площади. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас на месте пожара работают 16 единиц техники и 48 человек личного состава.