Тольятти, Самарская область, , 20:47 — REGNUM С конца августа некоторые линии на АвтоВАЗе перейдут на шестидневный режим работы. Об этом 25 августа сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

На конвейере АвтоВАЗа Valera N. Ttrubin

Глава региона сообщил, что на АвтоВАЗе прошла традиционная конференция с трудовым коллективом, в работе которой он принял участие.

«Совместно с коллегами разрабатываем меры и находим решения, в результате завод продолжает работать, а значит сохраняются доходы сотрудников и их семей», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в августе 2022 года АвтоВАЗ вышел на пятидневную рабочую неделю.

«И с конца августа отдельные линии перейдут на шестидневный режим работы. Несмотря на сложности, на заводе создадим дополнительно тысячи рабочих мест. Кроме того, совместно с федеральными средствами направили 1,375 млрд рублей на поддержку занятости коллектива», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности.

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