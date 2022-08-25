Воротынский район, Нижегородская область, , 19:43 — REGNUM По итогам облета территории лесных пожаров в Нижегородской области и Марий Эл прошло выездное совещание, которое провел вице-премьер России, глава Правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров Дмитрий Григоренко в поселке Кузьмияр.

Облет территории пожара telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина

«Мы сделали полный облет по всей кромке пожара в Нижегородской области и Марий Эл. Лесные пожары в Нижегородской области и Марий Эл полностью локализованы. Полностью по периметру пожара, по кольцу создана защитная полоса», — констатировал он.

По словам присутствующего на совещании полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, из-за аномальной жары лесные пожары зарегистрированы в 13 регионах округа, кроме Татарии.

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«В целом по округу оперативность тушения лесных пожаров составила 94,4%, в шести субъектах ПФО все пожары ликвидированы в первые сутки», — подчеркнул Комаров и добавил, что угрозы населенным пунктам нет ни в одном из случаев.

Напомним, пожар в Воротынском районе начался 11 августа. 15 августа огонь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. 24 августа в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверили, что на их территориях пожар локализован. В то же время Никитин попросил не снимать группировку сил и средств МЧС, которые находятся в Воротынском районе, до полной ликвидации пожара.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент поручил вице-премьеру посетить регионы, где наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. Григоренко планировал сначала побывать в Рязанской области, затем в Нижнем Новгороде и Марий Эл. После этого зампред правительства России должен представить главе государства подробный доклад.

25 августа в Нижегородскую область прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природы РФ Александр Козлов.

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