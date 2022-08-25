Москва, 25 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Демонтаж в Риге памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков является попыткой переписать историю. Об этом 25 августа заявил посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

По его словам, действия властей Латвии следует рассматривать, как жирную точку в их многолетних мечтах уничтожить память о героях, которые сражались за освобождение этой территории от фашистских оккупантов.

«Буквально на наших глазах переписывается история Великой Отечественной войны. Сносятся памятники нашим героям и в других городах. По сути дела, переписывается история Великой Отечественной войны в пользу Германии. Наша точка зрения — не забудем и не простим», — сказал Ванин.