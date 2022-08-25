Нур-Султан, , 21:48 — REGNUM Необходимо полностью отказаться от изучения русского языка в казахских школах. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишет поэт Ауыт Мукибек, получивший в Казахстане известность благодаря поэме, посвященной первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

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Он потребовал от министра просвещения Асхата Аймагамбетова исключить из школьной программы русский язык, и обучать детей только на государственном языке.

«И лишь потом можно внедрять английский. А русский язык не нужен», — подчеркнул активист, регулярно выступающий в поддержку продвижения националистической идеологии в Казахстане.

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Мукибек заострил внимание на том, что он является оралманом (этническим казахом-репатриантом), и за 24 года, прошедших с момента переселения из Китая в Казахстан, не выучил ни одного слова на русском языке.

«Я не хочу его знать и не страдаю от этого. Моя дочь Райан через год пойдет в школу. До этого мы с трудом нашли казахский детский сад, сменив три из них. Я не буду учить дочь русскому языку в школе — он ей не нужен. Вместо русского нам нужно изучать другие предметы и учить английский!», — заявил он.

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Также поэт-националист выразил мнение, что «навязывать русский язык казахским школам нелогично».

«Это признак рабства и порабощения! На самом деле, это ситуация, которая вызывает сомнения в независимости Казахстана!», — подытожил Ауыт Мукибек, обращаясь к главе министерства просвещения.

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