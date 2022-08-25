Копейск, Челябинская область, , 19:32 — REGNUM В Челябинской области девушка 2003 года рождения стала жертвой вымогателей в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Интернет ИА REGNUM

Установлено, что в друзья к жительнице Копейска добавилась якобы некая девушка. Они обменялись фотографиями, а затем у гражданки начали требовать 20 тысяч рублей, угрожая разместить её личные фотографии в интернете и разослать знакомым.

По факту вымогательства полиция возбудила уголовное дело. Проводится расследование.

Добавим, за июль–август полиция сообщала уже о трёх подобных случаях. Стражи порядка призывают граждан не отправлять личные фотографии неизвестным либо малознакомым людям.

«Помните, что ваша безопасность в сети интернет зависит в том числе и от вас», — предупреждают полицейские.