Казань, 25 августа, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Татарии к новому отопительному сезону подготовили 3038 котельных, это 97,8% от планируемого объема. Об этом 25 августа сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отопительная система

Среди объектов образования готовность составляет 98,3%, в сфере здравоохранения — 98%. На 99,4% подготовлены к предстоящему отопительному сезону объекты социальной культуры, более 97,5% — учреждения культуры.

По многоквартирным домам (МКД) паспорта готовности получили 15 976 зданий, или 90,5% от общего количества МКД.

Завершить подготовку жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы органам местного самоуправления необходимо до 1 сентября, получить паспорта готовности теплоснабжающим организациям следует до 1 ноября.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии в течение отопительного периода 2021−2022 годов произошла 2741 авария. Всего к сезону было подготовлено 17 476 многоквартирных домов, 3146 котельных, 3333 объекта образования, 2013 объектов здравоохранения, 1962 объекта культуры, 311 объектов спорта и молодежи, 175 объектов соцзащиты.

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