Самара, 25 августа, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Самаре одно из предприятий передало в дар в качестве гуманитарной помощи три вагон-дома собственного производства с медицинским оборудованием для города Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

Сообщается, что предприятие намерено локализовать все производственные мощности в Самарской области, увеличить их, а затем создать производство полного цикла — от проектирования, производства до ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года Самарская область официально закрепила шефство над городом Снежное ДНР. К восстановлению систем водоснабжения и отопления в этом городе были подключены специалисты предприятий Самарской области. Они работают вахтовым методом. Некоторые из них дают консультации дистанционно.