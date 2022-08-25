Киев, , 19:29 — REGNUM Политика Киева сделала невозможной дальнейшую работу Александра Киричука на посту почётного консула б. УССР в Новой Зеландии, пишет 25 августа The Guardian.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киричук пояснил, что из-за действий бандеровского режима у него начали возникать серьёзные трудности в Новой Зеландии. Киев призывает наёмников ехать в зону боевых действий, а в итоге дипломат вынужден отвечать на соответствующие запросы новозеландцев.

Запросы, отмечает Киричук, на вступление в так называемый Интернациональный легион поступали в консульство «сотнями», и дипломату пришлось отговаривать ехать в ряды ВСУ каждого такого потенциального наёмника.

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