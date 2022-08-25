Москва, 25 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Запад пытается «прощупать», насколько далеко Россия готова зайти, отстаивая свои национальные интересы. Об этом 25 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

В качестве примера таких действий, представитель ДНР назвал обстрелы киевским террористическим режимом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его мнению, на подобный шаг Зеленский пошел по указанию своих западных кураторов.

«Из-за океана прощупывают нас, прощупывают насколько мы готовы идти до конца. Эти удары по атомной электростанции, это повышение ставок. Они смотрят, насколько они могут себе позволить вольготно себя вести в этом конфликте. И нам нужно посерьезнее что-то предпринять», — сказал Безсонов.