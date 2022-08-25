Киев, , 19:20 — REGNUM Британия и киевский режим заключили договор о «восстановлении транспортной инфраструктуры» бывш. УССР, сообщил 25 августа киевский министр транспорта Александр Кубраков в своем Telegram-канале.

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Соглашение подписано Кубраковым и министром транспорта Британии Грантом Шеппсом.

По словам Кубракова, это «историческое соглашение».

В рамках этого договора, Британия поставит Киеву пять автобусов Go Ahead Group для улучшения мобильности населения страны, а также оборудование для обеспечения вывоза сельхозпродукции.

Кроме того, британская сторона «предлагает инженерную экспертизу». Киев получит экспертизу от престижных британских частных организаций.

«Британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности», — указали в Киеве.

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