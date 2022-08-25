Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Американский сенатор от Республиканской партии Марша Блэкберн 25 августа прибыла на Тайвань на борту военного самолета с официальным визитом, сообщает Reuters.

КНР и Тайвань Nat

Блэкберн явлется сенатором от штата Теннесси и членом комитетов Сената США по торговле и вооруженным силам.

Предположительно, она входит в состав группы американских чиновников, которые 25 августа прибывают на Тайвань с официальным визитом. Имена остальных политиков пока что неизвестны. Это уже третий визит за месяц, который американцы совершают несмотря на возражения со стороны Пекина.

Ранее Китай, решительно возражающий против поездок представителей США на Тайвань, начал военные учения вблизи острова после официального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

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