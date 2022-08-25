Москва, , 19:19 — REGNUM Температура воздуха в Москве в четверг, 25 августа, превысила исторический максимум, который был зафиксирован более 30 лет назад, сообщили в Гидрометцентре России.

Жара в Москве Дмитрий Староверов

По данным синоптиков, в дневные часы воздух в столице прогрелся до +30,3 ºC. Предыдущий температурный максимум для 25 августа был зафиксирован в 1988 году, он составлял +29,3 ºC.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству «Москва», что в отдельных районах города погода была ещё жарче.

Так, по его словам, на Балчуге в полдень столбики термометров достигли отметки +32,1 ºC. «Это центр города, Балчуг — самое тёплое место, потому что там очень много высотных домов», — рассказал специалист.

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