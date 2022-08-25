Москва, 25 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима целенаправленно наносят артиллерийские удары по электрическим подстанциям в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Противник бьёт по подстанциям и целые районы остаются без света. Но наши коммунальные службы, сотрудники МВД, МЧС — это просто герои», — сказал Безсонов.

По его словам, коммунальные службы ДНР работают очень оперативно, в короткие сроки восстанавливая все повреждения, которые наносит инфраструктуре народной республики террористический киевский режим.