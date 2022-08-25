Вашингтон, 25 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Правительство Мексики готово разрешить спор с США в рамках торгового соглашения USMCA, заявил на пресс-конференции 25 августа президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Jituwang.com Мексика

«Спор можно решить, потому что у нас есть желание это сделать, и я верю, что у правительства Соединенных Штатов тоже. Мы нуждаемся друг в друге», — приводит его слова Reuters.

В конце июля США призвали Мексику провести переговоры, утверждая, что энергетическая политика Обрадора дискриминирует их компании. Данное заявление стало крупнейшим прецедентом в рамках торгового соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Позже к жалобе США присоединилась Канада.

Согласно правилам USMCA, если жалоба США не будет рассмотрена в течение 75 дней, то должна быть созвана комиссия для рассмотрения претензий. Министр иностранных дел Мексики 24 августа выразил надежду, что Мексика сможет урегулировать дело до этого.