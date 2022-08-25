Рига, 25 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Завершён демонтаж Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге, сообщает 25 августа Delfi.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

Отмечается, что последнюю конструкцию удалили в 16:43 мск — это была 79-метровая колонна, являвшаяся центральной частью памятника. Наверху обелиска находились золотые пятиконечные звёзды.

Комментируя это деяние, латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс прогнозирует, что теперь Латвия сможет «перевернуть ещё одну болезненную страницу своей истории».