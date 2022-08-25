Пенза, , 19:18 — REGNUM На территории Пензенской области до 1 сентября 2025 года планируют расселить 4,37 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Об этом сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Общий объем финансирования составляет 3,1 млрд рублей. До конца реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» остается расселить 44,31 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Шесть муниципальных образований области завершили реализацию программы. Продолжаются мероприятии на территории городов Пены, Кузнецка, Каменки и поселка Шемышейка. В этом году к программе присоединились рабочие поселки Пачелма и Исса.

Органами местного самоуправления законтрактовано 63,3% расселяемой площади этапа 2022–2023 годов, до конца года цифру доведут до 90%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июле на улице Кузнецкой в Пензе сдали трехподъездный дом для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот. Дом переменной этажности: две секции по семь этажей и одна — на девять этажей. В общей сложности в здании 207 однокомнатных квартир. Сюда переедут жители Заводского и других районов города.

Читайте также: В Пензе сдали дом для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот

Читайте также: В Пензенской области снизилась доля получающих субсидии по ЖКУ