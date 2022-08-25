Астана, 22 мая, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана вносит неоднозначные изменения в республиканский бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, снижается на 310 миллионов тенге (57 млн рублей) финансирование оздоровления, реабилитации и организации отдыха детей-сирот.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Также на сумму в 194 миллионов тенге (28 млн рублей) сокращаются расходы на повышение квалификации работников детских садов. Сокращение финансирования коснулось и повышения квалификации педагогов ТиПО — технического и профессионального образования. По данному пункту бюджет снижен почти на 472 миллиона тенге (87 млн рублей). Кроме этого, снижены расходы на повышение квалификации преподавателей вузов.

В совокупности сэкономленные средства составят примерно 1,4 миллиарда тенге (примерно 265,8 млн рублей). Не исключено, что Министерство образования и науки планирует направить их на оплату проведения Единого национального тестирования (ЕНТ, аналог ЕГЭ). В документе на этот пункт предусматривается выделение почти равнозначной суммы в размере 1,5 миллиарда тенге (около 282 млн рублей).

Стоит отметить, что в конце 2016 года было объявлено о реформировании ЕНТ. Новый формат предполагает сдачу итоговой аттестации — выпускных экзаменов в школах ‑ и проведение отдельного вступительного экзамена в казахстанские вузы.

Ранее ЕНТ было единым и по его результатам, в соответствии с набранными баллами можно было поступить в любой казахстанский вуз. Наряду с удобством, данный формат вызывал много критики, так как баллы ЕНТ использовались и для определения рейтинга школ. В связи с чем возникал определенных прессинг учителей на школьников, причем начиналось это в период завершения основной ступени обучения (9 класс) — в некоторых школах практиковалось давление на отстающих в учебе школьников, которые могли бы ухудшить общие показатели. В стране также было зафиксировано несколько случаев, когда психологическая нагрузка на подростков при сдаче ЕНТ становилась причиной суицидов.

Конечно, реформа в данной сфере значительно снизит давление на детей, так как отсутствие баллов по ЕНТ снизит остроту гонки школ за рейтингами. С другой стороны, количество экзаменов увеличится, что представляет определенное неудобство для тех, кто решил поступать в казахстанские вузы.

В целом, реформы в образовании в Казахстане проводятся постоянно и являются для казахстанцев привычным, хотя и не очень удобным явлением. Однако довольно странно, что выделение средств на реформу совпало с сокращением финансирования нужд детей-сирот, воспитателей и преподавателей.

Стоит отметить, что буквально две недели назад правительство Казахстана оптимистично ответило на запрос депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Загипы Балиевой касательно организации летнего отдыха и оздоровления детей:

«Сохранение и укрепление здоровья детей, создание им условий для полноценного физического и духовного развития является одним из приоритетных направлений социальной политики Республики Казахстан… в целях обеспечения летнего отдыха и оздоровления детей реализуется Дорожная карта развития оздоровительного отдыха и занятости детей, детско-юношеского туризма в период летних каникул на 2016−2019 годы… Работа в указанных направлениях находится на постоянном контроле всех заинтересованных центральных и местных исполнительных органов», — сообщил в своем ответе премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Однако, видимо, дети-сироты не входят в категорию, которую необходимо держать «на постоянном контроле всех заинтересованных центральных и местных исполнительных органов».

Примечательно, что наряду с сокращением расходов на вышеперечисленные мероприятия, планируется увеличение финансирования на уже проведенную в начале 2017 года 28-ю Всемирную Универсиаду примерно на 128 миллионов тенге (23 млн рублей). Формулировка звучит следующим образом «Организация участия в международных мероприятиях (28-ая зимняя Всемирная Универсиада) и проведение конференции по Зимней Универсиаде «Университетский спорт: здоровье и будущее общества». Сама Универсиада была проведена в период с 29 января по 8 февраля, а конференция была проведена 3−4 февраля 2017 года.

Чем бы ни руководствовались в Министерство образования, возникает вопрос, насколько целесообразно сокращать именно эти статьи расходов. Только в 2016 году сумма неосвоенных Министерством образования и науки Республики Казахстан средств составила 1 миллиард тенге (0,2 млрд рублей).

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