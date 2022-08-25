Рязань, 25 августа 2022, 19:02 — REGNUM Лесные пожары в Рязанской области удалось полностью закольцевать и создать защитную полосу. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Сложная ситуация»: природные пожары в регионах РФ — все новости»
По словам Григоренко, крупные лесные пожары в Рязанской области удалось локализовать. Для этого были вспаханы защитные полосы, за которые, как говорят специалисты, огонь уже не перекинется.
Чиновник подчеркнул, что, в настоящее время, все сил брошены на то, чтобы ликвидировать открытое горение. Угрозы населенным пунктам сейчас нет.
Всего в тушении природных пожаров в Рязанской области участвуют около девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.