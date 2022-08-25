Рязань, 25 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Лесные пожары в Рязанской области удалось полностью закольцевать и создать защитную полосу. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

Krewlex Лесной пожар

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По словам Григоренко, крупные лесные пожары в Рязанской области удалось локализовать. Для этого были вспаханы защитные полосы, за которые, как говорят специалисты, огонь уже не перекинется.

«Сделана защитная полоса, она до 20 метров проходит… просто вспахана полоса, которая не дает огню перекинуться дальше. На сегодняшний день в Рязанской области можно констатировать, что… пожар локализован. И определенные гарантии специалисты дают, что распространения огня за кольцо не будет», — заявил Григоренко.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время все силы брошены на то, чтобы ликвидировать открытое горение. Угрозы населенным пунктам сейчас нет.

Всего в тушении природных пожаров в Рязанской области участвуют около девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.