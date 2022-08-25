Москва, 25 августа, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Российская артиллерия хорошо справляется с поставленными задачами с уничтожением укрепрайонов и личного состава киевских войск. Об этом 25 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Артиллерия у нас работает очень хорошо. И это не может не радовать», — сказал Безсонов.

По его словам, противник несет колоссальные потери. При этом у российских войск есть успехи в части продвижения в сторону города Николаев.