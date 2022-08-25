Москва, , 18:55 — REGNUM В рамках специальной военной операции России наиболее активные действия происходят на донецком участке фронта. Об этом 25 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Горячее всего на донецком направлении и в самом городе Донецк. На фронте мы перемалываем противника», — сказал Безсонов.

По его словам, прорыва фронта пока нет, однако есть продвижения на нескольких его участках — в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка и Угледар.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка