Донецк, , 18:54 — REGNUM Боевики из формирований киевского режима подвергли артиллерийскому обстрелу территорию химического завода «Стирол», расположенного в Горловке, сообщил 25 августа глава муниципалитета этого города Иван Приходько.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

«[Бандеровские] вооруженные бандформирования подвергли обстрелу Калининский район Горловки. Сообщается о попаданиях вражеских снарядов по подстанции ГП «Стирол». Подробности выясняем», — написал Приходько.

Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают из гаубиц Донецк и прилегающие к нему населенные пункты. Кроме того, вооруженные формирования Киева регулярно рассыпают по улицам противопехотные мины при помощи кассетных снарядов.

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