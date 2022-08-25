Донецк, 25 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Боевики из формирований киевского режима подвергли артиллерийскому обстрелу территорию химического завода «Стирол», расположенного в Горловке, сообщил 25 августа глава муниципалитета этого города Иван Приходько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

«[Бандеровские] вооруженные бандформирования подвергли обстрелу Калининский район Горловки. Сообщается о попаданиях вражеских снарядов по подстанции ГП «Стирол». Подробности выясняем», — написал Приходько.

Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают из гаубиц Донецк и прилегающие к нему населенные пункты. Кроме того, вооруженные формирования Киева регулярно рассыпают по улицам противопехотные мины при помощи кассетных снарядов.