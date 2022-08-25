Рига, 25 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Примерно в 16:40 по местному времени (совпадает с московским) в четверг, 26 августа, 79-метровая стела Памятника Освободителям Риги была обрушена на землю усилиями рабочей бригады и специальной строительной техники. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv с места событий.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

По утверждению журналистов, стела была обрушена на место находившегося возле мемориального комплекса пруда, воду из которого накануне выкачали. Это случилось под восторженные крики и аплодисменты примерно полусотни зрителей, собравшихся у входа в парк. «Произошло то, чего мы ждали 30 лет», — заявил представителю СМИ один из них.

Вместе с немногочисленными любопытными за сносом наблюдали представители правоохранительных органов.

Название строительной фирмы, которая занималась сносом монумента, засекречено. Известно, что стелу теперь разломают на части, которые увезут в неизвестном направлении. Стела была центральным элементом комплекса «Памятник советским воинам — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Она была установлена в столичном парке Победы в 1985 году.

Ранее строительной техникой были повалены на землю другие скульптурные элементы комплекса — фигуры советских воинов и Родины-матери.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.