Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Вдова чемпиона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайанта выиграла суд по делу о распространении фотографий с места гибели ее мужа и 13-летней дочери Джианны, вертолет которых разбился в начале 2020 года, сообщает 25 августа Reuters.

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Ванесса Лэйн Брайант подала иск о вторжении в частную жизнь после того, как работавшие на месте трагедии полицейские и пожарные сфотографировали останки Коби и его дочери, а затем эти кадры распространились в интернете. В ходе расследования было доказано, что фотографии использовались не только для расследования. Так, заместитель шерифа показывал снимки бармену, а пожарные — коллегам на банкете.

В итоге суд назначил Лэйн Брайант компенсацию в размере $16 млн. Вторым истцом по делу стал Крис Честер, чья жена и дочь разбились вместе с Брайантом. Он получил компенсацию в $15 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января 2020 года защитник баскетбольного клуба NBA «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб во время крушения частного вертолёта. Помимо баскетболиста, в транспорте находились ещё восемь человек, среди которых дочь спортсмена. Все они также погибли. Спортсмен был посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

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